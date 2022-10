Berlin: Die Oper #2 (+ Ticketverlosung)

Die Oper #2Das Schaffen des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi (1567-1643) markiert nicht nur die Wende von der Renaissance zum Barock, sondern ist auch für die Gattung Oper stilbildend und wegweisend. Neben zahlreichen geistlichen und weltlichen Vokalwerken hat Monteverdi auch 18 Opern komponiert, von denen allerdings nur drei erhalten geblieben sind: „L‘Orfeo“ 1607, „Il Ritorno D‘Ulisse In Patria“ 1640 und „L‘Incoronazione Di Poppea“ 1642. Das nahm die Berliner Opernkompanie Novoflot mit dem Regisseur Sven Holm zum Anlass, um zu fragen, wie sich die Gattung Oper entwickelt hätte, wenn 15 Partituren nicht verloren worden wären: Würde Oper heute anders klingen? Und wenn ja, wie?

Das auf drei Jahre angelegten Projekt „Die Oper #1 – #3“ feiert die imaginäre Auferstehung dieser nicht aufgefundenen Bühnenwerke und schreibt unter kreativer Neubewertung der Faktenlage den Beginn der Operngeschichte neu. Nach den Uraufführungen aller drei Teile beim Kunstfest Weimar 2019 bis 2021 sowie Vorstellungen beim CPH Opera Festival in Kopenhagen und an der Griechischen Nationaloper in Athen kommt das außergewöhnliche Projekt nun nach Berlin. An der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz führt Novoflot am 19. und 20. Oktober den zweiten Teil dieser Trilogie auf: die nach Motiven aus „L‘Incoronazione Di Poppea“entstandene „Oper #2 – In den Seilen (Vom Ende)“, unter anderem auf die Bühne gebracht von Hayden Chisholm (Saxofon), Eric Schaefer (Drums) und Chris Dahlgren (Gitarre). Dafür verlosen wir 2×2 Eintrittskarten. Schickt uns bis zum 10. Oktober eine Mail an redaktion@jazzthing.de – mit kurzem Kommentar über unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter. Viel Glück!

