Pippo Pollina: Buchveröffentlichung

Pippo Pollina „Der Andere“Der sizilianische Cantautore Pippo Pollina ist seit vielen Jahren in den deutschsprachigen Ländern als Livemusiker für seine tiefempfundenen und lebhaften Konzerte geschätzt und hat einen großen Katalog an CDs veröffentlicht. Nun ist der Wahl-Zürcher Pollina unter die Buchautoren gegangen: Am 15. November erscheint sein Debütroman „Der Andere“ im Verlag Kein & Aber. Pollina thematisiert in seinem Werk, wie sich zwei Männer in Sizilien und Deutschland den gefährlichen Machenschaften der Mafia entgegenstellen und wie sich dadurch ihre Wege unerwartet kreuzen.

Für Pollina ist dieses Sujet nicht aus der Luft gegriffen: Der Musiker aus Palermo war von Anfang seiner Karriere an in der Antimafia-Bewegung engagiert, arbeitete in diesem Kontext unter anderem für die Zeitschrift „I Siciliani“. Als deren Gründer Giuseppe Fava 1985 von der Mafia ermordet wurde, verließ Pollina seine Heimat und begann ein Leben als Straßenmusiker, bis er in den 1990ern seinen Durchbruch hatte. Ins Deutsche übertragen wurde „Der Andere“ von der preisgekrönten Übersetzerin Christine Ammann.

