BuJazzO: Kompositionswettbewerb

Erik LeuthäuserDie Preisträger/-innen des vierten BuJazzO-Kompositionswettbewerbs stehen fest. Die Jury mit dem künstlerischen Leiter des Bundesjazzorchesters (BuJazzO), Niels Klein, und der Komponistin, Arrangeurin und Bassistin Hendrika Entzian hat aus rund 60 eingesandten Werken sieben Komponist/-innen ausgewählt. In der Kategorie „Jazzorchester“ sind das Jorik Bergman, Pascal Klewer, Ole Sinell und Clara Vetter, in der Kategorie „Vokalensemble“ Erik Leuthäuser, Eva Swiderski und Lion Wegmann. Die Werke werden in das „Zukunftsmusik“-Repertoire des BuJazzO aufgenommen. Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden als Abschluss der BuJazzO-Arbeitsphase am 10. März in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen statt. Weitere Auftritte mit der „Zukunftsmusik“ sind am 11. März beim Kurt Weill Fest Dessau und am 12. März in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.

„Ich verstehe die Ausschreibung unseres Kompositionswettbewerbes auch als Möglichkeit einer Bestandsaufnahme, was und wie heutzutage von jungen Musikerinnen und Musikern für Bigband und/oder Vokalensemble komponiert wird. Auch in der vierten Ausgabe zeigen die Ergebnisse eine große stilistische Vielfalt sowie persönliche Originalität“, so Klein. „Viele unterschiedliche Facetten und Spielarten des aktuellen Jazz werden in diesem Programm zu hören sein, von abstraktem Up-Tempo-Swing über harmonisch farbenreiche Balladen und minimalistische Lyrik-Vertonungen bis hin zu groovigem Jazz mit Gameshow-Elementen. Ich freue mich schon sehr auf die Einstudierung dieser sehr unterschiedlichen Werke!“

Weiterführende Links

BuJazzO