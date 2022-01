Monheim Triennale: „The Prequel“ im Film

The Prequel – How It All BeganGerade haben die jungen Filmemacher Adrian Breuer und Thimo Frers den zehnminütigen Kurzfilm „The Prequel – How It All Began“ fertiggestellt. Er handelt natürlich von der letztjährigen Werkstattausgabe „The Prequel“ der Monheim Triennale. Für alle, die im vergangenen Juli nicht dabei sein konnten, bietet der Film einen Vorgeschmack auf das, was im kommenden Sommer in Monheim zu erwarten ist. Der Film zeigt das erste Aufeinandertreffen der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die Corona-bedingt ohne ihre Bands und Projekte angereist waren.

Bei der kommenden Monheim Triennale, die vom 22. bis zum 26. Juni stattfinden wird, werden diese Künstler/-innen ihre Projekte mit zahlreichen weiteren Musiker/-innen präsentieren, darunter Ingrid Laubrock, Sofia Jernberg und Robert Landfermann. Im Zusammenhang mit dem neuen Kurzfilm machen die Veranstalter auch noch auf die beiden Filme „Round Robin“, der das Eröffnungskonzert von „The Prequel“ in voller Länge“ zeigt, sowie „Escalator Over The Hill“ aufmerksam, in dem es um eine Kooperation von Schülern mit der Monheim Triennale geht. Beide Filme sind ebenfalls auf der Website des Festivals zu sehen.

