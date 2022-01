WDR Big Band: Workshop verschoben

Jazz@SchoolBedingt durch die pandemische Großwetterlage wird der Termin für die durch die WDR Big Band betreute Masterclass im WDR Funkhaus Köln verschoben. Der Workshop wird nun nicht, wie von uns in der letzten Woche vermeldet, am 29. Januar stattfinden, sondern am 12. März. An den Live-Terminen der WDR Big Band an den teilnehmenden Schulen in Nordrhein-Westfalen hat sich nichts geändert. Die Konzerte am Ratsgymnasium Bielefeld, am Gymnasium am Wirteltor Düren, am Gustav-Heinemann-Gymnasium Dinslaken und am Ritzefeld-Gynmasium der Stadt Stolberg werden wie geplant vom 8. bis zum 11. März über die Bühne gehen. Das Programm Jazz@School der WDR Musikvermittlung für weiterführende Schulen ab Klasse 5 nimmt bereits zum achten Mal den Bigband-Nachwuchs in den Blick. Die Masterclass in Köln ist nun für alle vier Schulen der krönende Abschluss der „Jazz@School“-Woche.

Weiterführende Links

„Jazz@School“