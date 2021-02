Daniel Hope: Europe@Home

Daniel HopeEuropa ist der Star in Daniel Hopes neuer Reihe „Europe@Home“. Ab heute immer von Freitag bis Sonntag um 19 Uhr live auf ARTE Concert begegnet der Geiger und Preisträger des Europäischen Kulturpreises Gästen aus ganz Europa. Über neun Wochen hinweg wird Hope jedes Wochenende Musiker aus jeweils drei verschiedenen europäischen Ländern in sein Berliner Wohnzimmer holen und so die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union musikalisch und kulturell vorstellen. Präsentiert werden bei „Europe@Home“ Künstlerpersönlichkeiten aus dem Bereich klassische Musik, Jazz, Pop sowie Literatur und Schauspiel. Zu den bereits bestätigten Gästen zählen unter anderem Michael Barenboim, Camille Thomas, Nils Landgren und Herta Müller.

„Obwohl ich in Großbritannien aufgewachsen bin, war ich schon immer überzeugter Europäer“, sagt Hope. „Ich möchte die europäischen Ideale über die Musik zum Ausdruck bringen, gerade jetzt in einer Zeit, wo unsere Kultur immens gefährdet ist. Arte ist die Stimme der Kultur in Europa – lasst uns diese Stimme erheben!“ Die erste Folge von „Europe@Home“ ist Portugal gewidmet. Gemeinsam mit dem jungen Pianisten Raul da Costa sowie der Fado-Sängerin Maria Carvalho wird Hope einerseits den traditionellen portugiesischen Musikstil Fado präsentieren, aber auch Werke portugiesischer sowie weiterer europäischer Komponisten spielen.

