11: Winterjazz Köln

Heidi Bayer KORSHDie zehnte Ausgabe von Winterjazz Köln musste Anfang 2021 wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns noch als ein rein digitales Streaming-Festival stattfinden. Nun hofft man, dass das elfte Festival wieder „in Echt“ mit Publikum über die drei Bühnen im Kölner Stadtgarten gehen kann, um „die lebendige Jazzszene Kölns und Nordrhein-Westfalens im Rahmen eines zwei-tägigen Festivals zu präsentieren“, wie die Winterjazz-Macherinnen Angelika Niescier, Ulla Oster und Konnie Vossebein in der Ankündigung schreiben. Neu für die Ausgabe am 7. und 8. Januar ist, dass das Künstler/-innen-Förderprogramm NICA Artist Developement beteiligt ist, das der Stadtgarten für das Land Nordrhein-Westfalen durchführt, um herausragenden Musiker/-innen aus NRW eine Plattform zur künstlerischen Profilierung und Professionalisierung ihrer Karrieren im Bereich des Jazz und aktuellen Musik zu bieten.

Insgesamt 20 Bands werden auftreten, darunter zehn Projekte der NICA-Stipendiat/-innen – wie zum Beispiel die Trompeterin Heidi Bayer mit KORSH, der Schlagzeuger Leif Berger mit seinem Quartett, der Trompeter Pablo Giw im Duo mit dem Tänzer Kelvin Kilonzo oder Sonae mit einem DJ-Set. Die anderen Bands sind Matthew Halpin Frown Town, LARIZA, The Resonators, das Daniel Tamayo Quintett, BÖRT, Akintaya/Philipp/Hauptmann/Helm, das NAU Trio, Roger Kintopf STRUCTUCTURE, Barbara Barth und Luciel. „Insgesamt werden rund 65 Musiker/-innen aus Köln und Nordrhein-Westfalen mit spannenden neuen Projekten oder Working-Bands spielen, wobei auch die überregionale Vernetzung und Kollaboration der Kölner Musiker/-innen wieder einmal hör- und sichtbar wird“, so die drei Winterjazz-Verantwortlichen: „,Get together!‘ heißt die Devise auch für 2022. Und ihr seid dabei, hört zu, lasst euch inspirieren und feiert mit uns, dass und damit das Musikleben in der Jazzstadt Köln weiterhin blüht und gedeiht!“

