Norient: Klangcollage aus Rio

Timezones Rio De JaneiroDie Schweizer Plattform für globale Musik, Norient, geht mit ihrer fünften Folge, „Staying Creative Between Beauty and Chaos in Rio de Janeiro“, aus der Podcast-Serie „Timezones“ nach Rio de Janeiro. In der spannenden Klangcollage wird untersucht, wie Rio im Laufe der letzten Jahrhunderte seine Musik geprägt und über die Vision von Kunstschaffenden, Kreativen und Wissenschaftlern seine Zukunft entworfen hat.

Die von Vivian Caccuri produzierte Episode hinterfragt die Postkartenidylle und Samba-Klischees. Caccuri lenkt die Aufmerksamkeit auf die Brüche in den musikalischen Traditionen, auf die Selbstbehauptung der afro-brasilianischen Ausdrucksformen und ihre religiösen Hintergründe. Der Podcast zeichnet ein aktuelles Bild von Rio in dieser pandemischen Zeit; von einer Stadt, in der junge Künstler*innen in der jetzigen Krisensituation versuchen, die Identitäten Rios in neue Kreativität zu formen. Der Podcast ist auf der Norient-Seite auch als Skript verfügbar.

