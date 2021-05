Winterthur: Afropfingsten digital

Die diesjährige Ausgabe des Afropfingsten im schweizerischen Winterthur wird als eintägiges Streamingfestival am Samstag, den 22. Mai stattfinden. Es wird zugleich eine Hybridform sein: Neben Livekonzerten, die aus Afrika und der Schweiz übertragen werden, sind laut Veranstalter „interaktive Programme, musikalische Projekte und Vorproduktionen“ vorgesehen. Außerdem wird in dem achtstündigen Programm eine Filmsektion Bestandteil sein: Dafür hat eine Crew vor Ort in afrikanischen Ländern Geschichten der Bands eingefangen, die eigentlich beim Festival 2020 hätten auftreten sollen, das wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Ein Markt ist gemäß den Auflagen leider auch dieses Jahr nicht umsetzbar. Weiterführende Infos werden in Kürze auf der Website des Festivals aufgeschaltet. Hoffnung auf eine Durchführung in diesem Jahr gibt es noch für das Afrika Festival in Würzburg, das die Macher auf den Termin 12. – 15. August verschoben haben.

