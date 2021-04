Mannheim: Christoph Spendel im Stream

Christoph Spendel Electric GroupHeute ist ein Konzert mit der Christoph Spendel Electric Group aus dem Mannheimer Jazzclub Ella & Louis im Stream zu sehen. Die Band, die es in den achtziger Jahren schon einmal gab, hat sich vor zwei Jahren zu einem Neustart entschlossen: Auch in Mannheim spielt Spendel mit dem Saxofonisten und Flötisten Peter Klohmann, dem Bassisten Thomas Heidepriem und dem Schlagzeuger Martin Standke. Spendel ist von jeher ein überzeugter Fusionist des akustischen und elektronischen Instrumentariums, die Musik der Electric Group bewegt sich zwischen Jazz, Latin, Pop und World.

Gleichzeitig zog das Ella & Louis eine Bilanz über ein Jahr Lockdown. Der Trompeter Thomas Siffling, Geschäftsführer des Clubs, war am Dienstag einer der vierzehn Repräsentanten im Bürgerdialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Ella & Louis sieht sich in der Verantwortung, den Solo-Selbständigen der Veranstaltungsbranche in dieser schweren Zeit eine Erwerbsmöglichkeit zu schaffen. Bei seinen Produktionen steht eine branchenübliche Bezahlung aller Beteiligten an vorderster Stelle. Von März 2020 bis März 2021 hat das Ella & Louis 64 Online-Konzerte und 18 physische Konzerte veranstaltet, seit Februar 2021 gibt es sogar zwei Konzerte pro Woche.

Das nächste Online-Konzert ist am Montag, dem 3. Mai, mit dem Olaf Schönborn Quartett.

Weiterführende Links:

www.ellalouis.de