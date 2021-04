Auszeichnung für Swantje Hinrichsen

Swantje Hinrichsen Die Münsteraner Grafikdesignerin Swantje Hinrichsen, die auch die Art Direction von Jazz thing verantwortet, ist vom Finnish Design Shop mit dem Titel „Design Influencer of the Year“ ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben.

„Swantje ist extrem talentiert darin, ihren persönlichen Stil auszudrücken“, heißt es in der Begründung der Jury. „Sie bietet Inspiration für jeden, der ein farbenfrohes Leben führen möchte, ohne sich um ein Budget zu scheren. Ihr Ansatz ist einer, den wir alle gerade gut gebrauchen können, er ist positiv und voller Spaß.“

In einem Interview kommentierte Hinrichsen, sich „geschmeichelt, dankbar und einfach super-glücklich“ zu fühlen: „Ich habe es schon immer geliebt, Dinge, die ich liebe, zu teilen, vor allem wenn es um Design und Inneneinrichtung geht, und deshalb ist das eine fantastische Form der Anerkennung.“

Weiterführende Links:

Interview bei Finnish Design Shop (englisch)