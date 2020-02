15: Blue In Green in Neuss

CoDaKuAls der Düsseldorfer Gitarrist Philipp van Endert und der Leiter der Alten Post Neuss, Hans Ennen-Köffers, Mitte Februar das Programm der 15. „Blue in Green“-Spielzeit vorstellten, hatte diese Neusser Jazzkonzertreihe schon ihren Anfang gehabt: mit dem fulminanten Auftritt des amerikanischen Pianisten Richie Beirach und den Deutschen Reiner Witzel (Saxofon), Joscha Oetz (Bass) und Christian Scheuber (Drums). Zum ersten Mal in der 15-jährigen Geschichte von „Blue in Green“ stand Ende Januar auch ein Ü-Wagen des Westdeutschen Rundfunks vor der Alten Post, um dieses Konzert aufzunehmen. „Für unsere Reihe war das ein Ritterschlag, dass der WDR das Konzert mitgeschnitten hat“, freut sich van Endert.

Es gibt noch eine weitere gute Nachricht: Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird 2020 das Globe Theater, in dem jährlich das bekannte „Shakespeare Festival“ stattfindet, wieder Austragungsort für die Neusser JazzSommerNacht sein. „Eigentlich ist es viel zu stressig, wenn ich neben der Organisation dieser Nacht auch noch selbst zur Gitarre greife“, sagt van Endert. „Doch kürzlich war ich in Island, wo ich den Gitarristen Björn Thoroddsen kennenlernte. Mit ihm werde ich bei der Sommernacht spielen.“ Zuvor werden am 4. September die Sängerin Soleil Nikolsson aus Chicago und ihr deutsches Quintett mit ihrem explosiven Mix aus Jazz, R&B und Soul das Globe Theater rocken, nachdem unter anderem die Düsseldorferin Tossia Corman mit ihrer neuen Band CoDaKu diese Jazznacht eröffnet hat. Wie immer ist der Eintritt zur „Neusser JazzSommerNacht“ frei.

Auch die restlichen Konzerte von „Blue in Green“ können sich hören lassen. Mit dem neuen Quartett des Saxofonisten Peter Lehel wird am 18. Juni ein weiteres Highlight in Neuss erwartet: Die ureigene, amerikanische Gattung Blues steht im Fokus des Karlsruhers, die er mit den Musikern seine Band modernisiert und anderen Stilistiken öffnet. Zudem wird es Konzerte mit dem Ensemble On Canvas des Bassisten André Nendza (11. März) und dem Trio RUPI (23. April) ebenso bei „Blue In Green“ geben wie mit Stephan Mattners ZOOM am 14. Mai und dem heavy rockenden Trio Malstrom am 29. Oktober. Alle Infos zur Konzertreihe und zur JazzSommerNacht in Neuss, zu Eintrittspreisen und Anfangszeiten gibt es auf der „Blue In Green“-Site im Internet.

