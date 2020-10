jazzed: Deutschlandstart

Nils WülkerDie Zusammenarbeit zwischen Jazz thing und der App jazzed beinhaltet nicht nur, dass unsere Artikel dort auch auf Deutsch zu lesen sind. Vielmehr werden einige dieser Artikel ins Englische übersetzt. Weil die „Allround-App für Jazz“ in der kommenden Woche ein exklusives Konzert mit Nils Wülker streamt, ist aktuell die Titelgeschichte aus Jazz thing 135 in der „Read-Section“ von jazzed zu lesen. Dort erfährt man dann zum Beispiel, dass der 42-jährige Trompeter „Rhinelander“ ist und wie man einem englischen Publikum das Wortspiel mit der Hupe nahe bringt.

Um den Start von jazzed in Deutschland zu feiern, streamt die App am kommenden Donnerstag, 5. November, ab 21 Uhr ein exklusives Konzert mit Wülker und seiner Band. Das Konzert wird live auf jazzed+ aus dem Night Club des Hotels Bayerischer Hof in München übertragen. Es ist eine Premiere ohne Publikum – momentan ist es nicht nur die erste, sondern auch die einzige Möglichkeit, diese Formation mit der Musik des neuen Albums „GO“ (Warner) live auf einer Bühne zu erleben.

