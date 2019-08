New York: Doris Duke Artist Awards

Terri Lyne Carrington

Die „Doris Duke Charitable Foundation“ hatte bereits zwischen 2011 und 2016 jedes Jahr 21 zeitgenössische Künstler mit den „Performing Artists Awards“ für überragende Kreativität und künstlerische Schaffenskraft ausgezeichnet. Sie waren ausdrücklich nicht an Auflagen gebunden und sollten die weitere Entwicklung der Künstler fördern. Um sich dafür zu qualifizieren, mussten die Künstler in den vorangegangen zehn Jahren bereits mit mindestens drei unterschiedlichen nationalen Preisen ausgezeichnet worden sein. Zu den bisherigen Preisträgern gehören auch Dave Douglas, Fred Hersch, Wayne Horvitz, Jason Moran, Matana Roberts, Jen Shyu, Wadada Leo Smith und Henry Threadgill.

Jetzt hat die Stiftung die Preisträger der ähnlich ausgerichteten „Doris Duke Artist Awards“ bekanntgegeben. Sie wurden seit 2012 an bislang jeweils sieben Künstler jährlich vergeben. Unter den diesjährigen sechs Preisträgern finden sich neben Donald Byrd (Tanz), Michelle Ellsworth (Tanz), Marcus Gardley (Theater) und Lauren Yee (Theater) auch zwei Jazzkünstler: George Lewis und Terri Lyne Carrington. Sie erhalten jeweils 275.000 US-Dollar zur freien Verwendung und weitere 25.000 US-Dollar für die Altersvorsorge.

Die Stiftung unterstütze die Kunst mit derselben Überzeugung wie die anderen Programme in den Bereichen Umwelt und medizinische Forschung, sagt Maurine Knighton von der „Doris Duke Charitable Foundation“: „Die Preisträger haben sich diese Anerkennung durch einen unglaublich rigorosen Nominierungs- und Überprüfungsprozess, der von einer Gruppe ihrer Kollegen durchgeführt wurde, verdient. Die Arbeit dieser sechs Künstler hat Kreativität, neue Ideen und Bewunderung im gesamten Kunstsektor und darüber hinaus inspiriert. Das Preisgeld können sie in nach eigenem Ermessen investieren, um die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, weiterhin so erfolgreich zu sein und ihre beste Arbeit leisten zu können.“ Mit dem Preisgeld für 2019 erhöht sich die gesamte Ausschüttung auf 31.300.000 US-Dollar an insgesamt 114 Preisträger.

