Washington: NEA Jazz Masters

Roscoe MitchellDer „National Endowment for the Arts“ (NEA) hat die „2020 NEA Jazz Masters“ bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um die offiziell höchste Auszeichnung, die in den USA für den Jazz vergeben wird. Seit 1969 werden im Zuge der offiziellen Anerkennung des Jazz als nationales Kulturgut Jazzkünstler und -Organisationen vom NEA im bescheidenen Rahmen gefördert. Die „NEA Jazz Masters“ gibt es seit 1982, als Folge der allgemeinen Sparmaßnahmen wurde die Anzahl der Preisträger im vergangenen Jahrzehnt von sechs auf vier reduziert – zwischenzeitlich schien die Preisvergabe insgesamt gefährdet, da die Trump-Regierung erwogen hatte, den NEA nicht weiter zu fördern.

Doch nach zahlreichen Protesten dagegen ging es weiter. Jeder Preisträger erhält weiterhin je 25.000 US-Dollar für sein Lebenswerk. Die Ausgezeichneten müssen bestimmte Exzellenz-Kriterien erfüllen, sie sollen innovative Beiträge zum Jazz geleistet haben. 2019 wurden Maria Schneider, Abdullah Ibrahim und Bob Dorough, der kurz nach seiner Nominierung im Alter von 94 Jahren verstarb, sowie der Jazzkritiker Stanley Crouch mit dem Preis ausgezeichnet. Die „2020 NEA Jazz Masters“ sind Bobby McFerrin, Roscoe Mitchell und Reggie Workman sowie die Radiomacherin und Produzentin Dorthaan Kirk (Witwe von Rahsaan Roland Kirk), die mit dem „A.B. Spellman NEA Jazz Masters Fellowship for Jazz Advocacy“ ausgezeichnet wird. Das Preisträgerkonzert wird am 2. April 2020 im SFJAZZ Center in San Francisco stattfinden.

„2020 NEA Jazz Masters“