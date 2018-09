Bremen: 14. jazzahead!

jazzahead! 2018Ein Auftritt in Bremen kann wegweisend sein für die internationale Karriere eines Künstlers. Die Musikmesse jazzahead! hat dafür wiederholt den Weg gebahnt – beispielsweise für die Jazz-Pianistin Julia Hülsmann, ihren britischen Kollegen Gwilym Simcock oder den Schweizer Vokalisten Andreas Schaerer. Die nächste Chance bietet sich Musikern bei der 14. jazzahead! vom 25. bis 28. April 2019 in der Messe Bremen und im Kulturzentrum Schlachthof. Am Donnerstag, 1. November 2018, beginnt die Bewerbungsfrist für einen Auftritt in den Showcase-Konzerten. Bis Donnerstag, 22. November, ist Zeit, Bewerbungsunterlagen über das Online-System der jazzahead! zu übermitteln.

„Vier international besetzte Jurys überwiegend aus Festivalmachern und Programmverantwortlichen wählen dann die Showcases aus“, so Sybille Kornitschky, Projektleiterin der jazzahead!. Insgesamt stellen die Jurys 40 Kurzkonzerte zusammen, in denen sich Gruppen dem Fachpublikum und Besuchern präsentieren. Acht Bands aus Norwegen, dem Partnerland der jazzahead! 2019, bestreiten die Showcases der „Norwegian Night“. 16 aus Nachbarstaaten und acht aus Übersee werden zum „European Jazz Meeting“ oder zur „Overseas Night“ eingeladen. Deutsche Musiker dürfen auf einen der acht Auftritte im Rahmen der „German Jazz Expo“ hoffen. Wer in diesem Showcase-Festival spielt, gibt das jazzahead!-Team Ende Januar bekannt.

Sehr zufrieden über seinen Showcase-Auftritt 2018 berichtet der österreichische Bassist Lukas Kranzelbinder von Shake Stew: „Wir haben anschließend mehr Buchungen ablehnen müssen als annehmen können, weil die Termine oft zu kurzfristig gewesen wären.“ Warum es für seine Formation so gut lief? Die Band habe schon zuvor das Interesse der Szene geweckt, zudem Erfahrung mit großen Bühnen und Zeitdruck etwa beim Soundcheck. „Wer das nicht mitbringt, für den ist die jazzahead! nicht das richtige Forum“, sagt der 30-jährige Wiener. Newcomern rät er, die Messe zumindest ein- oder zweimal zu besuchen, bevor sie sich bewerben. Alle Infos zu jazzahead! 2019 gibt auf der Messe-Site im Internet.

Weiterführende Links

jazzahead!