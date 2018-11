141: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Clara Haberkamp„Always look ahead, but never look back“: Das war eine Art Mantra für Miles Davis. In diesem Sinne begann der „Dark Magus“ Anfang der 1980er die Arbeit an einem neuen, eher elektronischen Album, nur um das Projekt mittendrin abzubrechen und doch lieber „Tutu“ zu veröffentlichen. Vor einigen Jahren tauchten immerhin einige der fast fertig gestellten Stücke auf, im April dieses Jahres erschien das erste exklusiv zum „Record Store Day“. Nun wurde „Rubberband“ auch digital verfügbar gemacht, sogar mit einem Remix von Amerigo Gazaway und Gesang von Ledisi. Ein Rückblick mit Vorschau sozusagen. „In memoriam“ Roy Hargrove hören wir „Bull!!!t“ von seiner Funk-Band RH Factor mit seinem Freund D‘Angelo. Auf Kurt Rosenwinkels Label Heartcore erscheint die „This Secret Cay EP“ der Alt-Jazz-Band Sun Dew – im Mixtape läuft das Titelstück.

Pianist Florian Weber entführt uns mit seinem ECM-Album „Lucent Waters“ unter die Meere und präsentiert uns seine musikalische Wasserwelt: „From Cousteau’s Point Of View“. Die Saxofonistin Birgitta Flick, einst Debütantin in unserer „Next Generation“-Reihe, unternimmt mit ihrem neuen Album „Color Studies“; wir folgen ihr staunend in den „Yellow Room“. Der Kölner Posaunist Janning Trumann bespielt mit fünf Gleichgesinnten den herrlichen und überhaupt nicht nichtigen „King Of Nowhere“ vom neuen Album „Rise Beyond“. Kitzeligen UK-Soul gibt es von Nubiyan Twist, sturmtiefen Afro-Reggae von Y-Bayani And Baby Naa & Their Band Of Enlightenment, Reason And Love, eines der Paradestücke vom Sampler „Bitteschön, Philophon Vol. 1“. „European Jazz Legend“ Franco Ambrosetti hat sich mit Jazzband und Symphonieorchester ins Studio begeben und das umwerfende „The Nearness Of You“ eingespielt, von dem wir uns „Un Uomo Disabitato“ gönnen. Zu guter Letzt singt und spielt Clara Haberkamp eines der wunderbaren Lieder von „Neon Hill“: „I Capitulate“ würde auch Randy Newman gut ins Songbook stehen. All das stellt Götz Bühler im kommenden Jazz thing Mixtape auf ByteFM vor: am 30. November eine Stunde lang ab 12 Uhr Mittags.

