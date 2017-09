Zürich: unerhört!

Aki Takase

Bereits im vergangenen Jahr expandierte unerhört! nach Winterthur, um die dortige Jazzinitiative zu unterstützen. Dort beginnt das 16 unerhört!-Festival diesmal mit Mike und Kate Westbrook und der Big Band der Hochschule Luzern-Musik, dem Stefan Aeby Trio sowie Sidsel Endresen und Jan Bang. In der Schlosserei Nenniger folgt am 25. November das Kukuruz Quartett mit Julius Eastmans Piano Interpretations, das jüngst erst mit diesem Konzertprogramm bei der documenta 14 in Athen auftrat. Im Theater Rigiblick spielt das London Jazz Composers Orchestra Barry Guys Komposition „Harmos“ (26. November).

Beim „Celebrating Thelonious Monk“-Schwerpunkt treten Aki Takase und Ingrid Laubrock (28. November), Mike Westbrook (29. November) und Irène Schweizer (30. November) auf. Aus Berlin kommen Max Andrzejewski´s HÜTTE & The Homegrown Organic Gospel Choir am 29. November für ihr Konzert bei Jazz im Seefeld. Zu den zahlreichen Auftrittsorten des Festivals gehören auch das Kulturhaus Helferei, Mehrspur, Theater Neumarkt und die WIM – Werkstatt für Improvisierte Musik. Im Clubraum der Roten Fabrik, dem einstigen Zentrum des Festivals, sind Human Feel mit Tapiwa Svosve, William Parker, Hamid Drake, Stephan Crump, Ingrid Laubrock und Cory Smythe (1. Dezember) angekündigt, das Silke Eberhard Trio sowie Chris Potter, Craig Taborn und Eric Harland spielen dort am kommenden Abend (2. Dezember). Don Byron und Aruán Ortiz treten im AZ Bürgerasyl-Pfrundhaus (3. Dezember) auf und werden anschließend noch einige Tage für CD-Aufnahmen in Zürich verweilen. Das Abschlusskonzert mit Christoph Irniger, Demian Cabaud und Jeff Williams sowie Émile Parisien und Roberto Negro gibt es im Jazzclubs Moods (3. Dezember). Das Zürcher Jazzfestival unerhört! findet zwischen dem 24. November und 3. Dezember statt.

Weiterführende Links

unerhört!