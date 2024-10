Mainz: Post Jazz

MobiléSeit 2016 gibt es in Mainz den Verein Tonkult als Kollektiv junger, lokaler Jazzmusiker/-innen. Unter dem Motto „Verbinden – Gestalten – Unterstützen“ hat Tonkult bereits verschiedene Konzertformate mit lokalen, nationalen und internationalen Künstler/-innen durchgeführt und stets darauf geachtet, im Austausch mit den Akteur/-innen der Mainzer Kulturlandschaft zu stehen, wie zum Beispiel mit der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz. Neben einer monatlichen Jam-Session im M8-Liveclub und der Konzertreihe „Tonkult meets …“ konzentriert sich der Vorstand des Vereins auf die Kollektiv-eigene Bigband Projekt Orion, mit der verschiedene Projekte mit nationalen und internationalen Gästen realisiert worden sind.

Am 2. November geht man nun mit einem eigenen Festival an den Start. Im Alten Postlager in Mainz präsentieren sich dann unter dem Namen Post Jazz drei Bands mit jüngeren Musiker/-innen. Den Anfang macht das Quintett Mobilé mit der Sängerin Laureen Mobo, das Genregrenzen ignoriert, um einen spannenden Mix aus Jazz, Funk, Soul und HipHop dem Publikum zu präsentieren. Weiter geht es mit dem Duo Voltige mit der Saxofonistin Kerstin Haberecht und dem Gitarristen Lukas Roos, deren gemeinsame Improvisationsmusik raffiniert zwischen mitreißend-analogem Experiment und digitaler Klangverfremdung changiert. Den Schlusspunkt setzt ein Konzert mit dem Quintett Fäzz, das sich mit der Sängerin Veronika Morscher und einem klassischen Streichquartett vergrößert, um der Musik Morschers, die an diesem Abend aufgeführt werden soll, einen adäquaten Rahmen zu liefern. Alle Infos zu Post Jazz gibt es auf der Festival-Website.

