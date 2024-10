Contents Ausgabe 156

Nr. 156, 2024/25

Dave Holland & Lionel Loueke

Welten hören

Lange haben sich Dave Holland und Lionel Loueke umkreist, bis es endlich so weit war. „United“ ist das Duoalbum, das aus einem vagen Gefühl kreativer Dringlichkeit nun ein eigenes Programm macht.

Ibrahim Maalouf

Die Engelstrompete

Ibrahim Maalouf spielt ein ungewöhnliches Instrument. Und mit „Trumpets Of Michel-Ange“ stellt er seine Vierventiltrompete noch mehr in den Mittelpunkt als früher. Improvisation, Freiheit, Liebe, Offenheit, alles ist in dieser Musik versammelt.

Avishai Cohen

Interview ohne Worte

Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert. Was für uns weit weg erscheint, ist für andere ganz nah, weil sie mittendrin sitzen. Einer davon ist der israelische Trompeter Avishai Cohen, dessen neues Album von seiner aktuellen Lebenssituation Zeugnis ablegt.

Salomea

Dystopische Utopien

Die Sängerin, Komponistin und Songschreiberin Rebekka Ziegler aka Salomea hat mit Maxi Broecking über den Tod, die Hoffnung und ihr neues Album „Good Life“ gesprochen, eine kunstvoll verwobene Jazz-, R-‘n'-B- und HipHop-Platte mit ausgewählten Gästen.

Arne Jansen, Anders Jormin, Uwe Steinmetz

Noch eine Chance?

Auf „The Pilgrimage“ kommen der Berliner Gitarrist Arne Jansen, der schwedische Bassist Anders Jormin und der Berliner Schlagzeuger Uwe Steinmetz erstmals zusammen. Die Verbindung der drei Musiker reicht aber weit zurück.

Marshall Allen & Sun Ra Arkestra

The Place in the Space

Sun Ra hat immer betont, schon vor der Jahrtausendwende Musik fürs 21. Jahrhundert zu machen. 1995 übernahm Marshall Allen das Cockpit des Sun Ra Arkestras. Mit dem 100-Jährigen entstand nun das Album „Lights On A Satellite“. Musik fürs 22. Jahrhundert?

Samara Joy

Neue Standards

Die schon mit Ehrungen überhäufte 24-jährige Samara Joy lässt nach internationalen Tourneen mit einer neuen Einspielung von sich hören. Auf „Portrait“ erweitert sie ihre herrlich frischen Versionen von Jazzstandards erstmals um eigene Songs und Lyrics.

Rolf Kühn

Furchtlos nach vorne blicken

Mit „Fearless“ erscheint die letzte Platte von Rolf Kühn, die er kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte, als sein musikalisches Vermächtnis und mit einer klaren Botschaft: immer optimistisch zu bleiben und das Leben zu genießen. Bis zum letzten Atemzug.

Simon Oslender

Feel the Groove

Es läuft bei Simon Oslender. Gerade mal 26 Jahre jung, veröffentlicht der Hammondorganist und Pianist sein drittes Album „All That Matters“ mit prominent ausgesuchter Rhythmusgruppe: Steve Gadd am Schlagzeug und E-Bassist Will Lee.

Stories

Immanuel Wilkins

Spurensuche in den Ruinen

Snorre Kirk

Die Verbindung zweier Duos

Jacob Karlzon

Das kalte Piano

Michael Mayo

Auf der Reise

Camila Nebbia, Leo Genovese & Alfred Vogel

Cosmic Brothers & A Sister

Jowee Omicil

Die Nacht am Bois Caïman

Florian Weber

Aus der Ferne

Ezra Collective

Die Welt der Tanzflächen

Eva Klesse

Es bleibt dringend.

Red Hering

Schlagzeugspiel trifft Wortspiel

Bernhard Wiesinger

Auf Augenhöhe

