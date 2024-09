Videopremiere - Monoglot A 13

Im Kollektiv Monoglot haben Sebastian von Keler, Fabian Willman, Valentin Link, Michael Heideprim und Kristinn Kristinsson zueinander gefunden. Geografisch ist es eine Linie zwischen Basel, Leipzig und Reykjavik. Wir präsentieren heute eine weitere Videopremiere aus der „Gewächshaus-Session“ mit dem Titel „A13″. Vorhang auf!

Monoglot on Tour

Mi, 2.10 2024, Klubovna, Prag (CZ)

Do, 3.10 2024, Reigen Live, Wien (AT)

Sa, 5.10 2024, Donau115, Berlin (DE)