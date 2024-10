Bologna: Jazz Festival

Pat MethenyVom 21. Oktober bis 17. November wird das Bologna Jazz Festival (BJF) an verschiedenen Orten in der Stadt und der Region stattfinden. Das BJF gilt als das älteste Jazzfestival Italiens. Gegründet wurde es 1958 von Alberto Alberti und Antonio Foresti. Auftreten werden unter anderem die Sängerin Cécile McLorin Salvant mit ihrem Trio und Pat Metheny solo. Außerdem werden das Christian McBride Trio, das Donald Harrison Quartett, die Saxofonistin Nubya Garcia und das Pablo Held Trio mit „Special Guest“ Nelson Veras zu hören sein. Zudem wird Ashley Kahn 20 Jahre nach dem Erscheinen 2004 aus seinem Buch „A Love Supreme“ lesen und im Anschluss in den 2017 erschienenen Film „Chasing Trane: The John Coltrane Documentary“ von John Scheinfeld einführen.

Unter dem Titel „Puccini è Jazz“ werden einige der berühmtesten Arien Puccinis von „Tosca“ über „Madame Butterfly“ bis zu „La Bohème“ mit dem philharmonischen Orchester der Stadt Bologna und einem Jazzquartett aufgeführt, mit Piero Odorici am Tenor- und Sopransaxofon, Nino Menci am Klavier, Paolo Benedetti am Kontrabass und Roberto Gatto am Schlagzeug. Zum 30. Todestag von Carmen McRae ist der Sängerin und Pianistin ein Abend gewidmet. Unter der Überschrift „Jazz Insight – Miss Jazz“ wird es eine musikalische Erzählung des Pianisten Emiliano Pintori geben, begleitet von der Sängerin Laura Avanzolini.

