Zürich: Moods Digital Concert Club

MoodsWährend des großen Umbaus des Zürcher Jazzclubs Moods im Sommer 2016 wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Konzerte aus dieser weltbekannten Schweizer Spielstätte in Full-HD live zu streamen und aufzuzeichnen. Ein Jahr später ist es soweit. Das Moods ist am 8. September mit dem „Moods Digital Concert Club“ an den Start gegangen. Seitdem sendet man als Stream einen Großteil der Konzerte live und stellt diese dann auch noch als Video-On-Demand zur Verfügung. Ein Konzept, dass für die Musiker einen zukunftsweisenden Vorteil hat: Sie profitieren von professionell produziertem Videomaterial und verfügen über neue Einnahmequellen. Denn das Angebot ist als Abo kostenpflichtig, 70 Prozent der Einnahmen gehen direkt an die Künstler.

„Gerade bei der Aufnahme von Jazzmusik spielt die Audioqualität eine besonders große Rolle für das subjektive Erlebnis,“ erklärt Claudio Cappellari, Co-Direktor des Moods. „Das Konzert online so zu erleben, als würde man mitten auf der Bühne sitzen, das können wir nur mit der AMBEO 3D Technologie erreichen.“ Um Audioaufzeichnungen auf allerhöchstem Niveau zu ermöglichen, kommt im Moods „AMBEO for Binaural“ von Sennheiser zum Einsatz. Ein Neumann-Kunstkopf KU 100 nimmt dabei das Konzert genauso auf, wie es ein Zuhörer erleben würde. Der Kunstkopf trägt zwei sehr hochwertige Mikrofone in seinen „Ohren“, die das Klangbild räumlich in 3D aufnehmen. Diese binaurale Aufnahme trägt alle Rauminformationen in sich, die beim Hören über einen normalen Stereokopfhörer 1:1 wiedergegeben werden – ein vollkommen natürlicher, transparenter und räumlicher Klang. „Die Bedeutung von Live-Streaming wächst kontinuierlich, immer mehr Menschen erleben Konzerte zu Hause. Mit binauralen ,AMBEO‘-3D-Aufnahmen wird solch ein Konzerterlebnis unglaublich real“, erläutert Daniel Sennheiser.

