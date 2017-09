WOMEX Artist Award: Oumou Sangaré

Oumou SangaréDen Künstlerpreis der diesjährigen Weltmusikmesse WOMEX erhält die malische Sängerin Oumou Sangaré. Sangaré kommentierte: „Dieser Preis ist für alle afrikanischen Frauen und die Menschen überall in Afrika. Sie sind diejenigen, die mich ermutigt haben zu singen und Songs zu schreiben. Ich fühle mich geehrt, den Preis dieses Festivals zu erhalten, das immer an meine Musik geglaubt hat. Das ist die Kirsche auf dem Kuchen meiner Karriere!“ Sangaré hat sich während ihrer Laufbahn immer für kulturelle Projekte in Mali engagiert, in ihren Lyrics Partei für die Frauen in den afrikanischen Gesellschaften ergriffen. Vor wenigen Monaten kehrte sie mit dem Album „Mogoya“ zurück, das zu seinen Gaststars unter anderem Tony Allen zählt.

Den „Award For Professional Excellency“ erhält in diesem Jahr der Tscheche Petr Doruzka. Der Radiojournalist gestaltet seit vielen Jahren im Prague Radio und im nationalen tschechischen Rundfunk Programme, hat etliche Bücher publiziert und betreibt eine Webseite, die eine unerschöpfliche Informationsquelle bietet. Doruzka sagte, er wolle seinen Preis nur akzeptieren, wenn er als Statement dafür gesehen werde, dass man eine Vision haben kann, selbst wenn man in einem kleinen Land lebt und eine Minderheitensprache spricht, dass man Brücken zwischen unbekannter Musik und einer entdeckungswilligen Zuhörern bauen kann. Die 23. Ausgabe der Weltmusikmesse findet vom 25. bis 29. Oktober im polnischen Katowice statt, Sangaré wird das Abschusskonzert bestreiten.

