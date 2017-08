München: The Living Music

Peter Kowald & A. R. Penck 1984

Noch bis zum 20. August läuft im Münchner Haus der Kunst die Ausstellung „Free Music Production / FMP: The Living Music“. Fast 50 Jahre nach Gründung des weltweit einflussreichen Berliner Avantgarde-Plattenlabels Free Music Production (FMP) werden „die Werke dieses innovativen und experimentierfreudigen Musikerkollektivs sowie ihre bahnbrechenden Leistungen auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik“ mit dieser Ausstellung umfassend gewürdigt. Wie der Kurator Markus Müller schreibt, sei die Westberliner FMP von Beginn an als globales Projekt konzipiert gewesen, „konzentrierte sich das Label auf zeitgenössische improvisatorische Musik und Avantgarde-Jazz und verfolgte dabei einen radikal expansiven Ansatz. Musiker und Komponisten wurden eingeladen, über musikalische und kulturelle Gattungsgrenzen hinweg neue performative Möglichkeiten zu erkunden. Dabei reichte die Bandbreite von den gefeierten Aufnahmen des Labels über Konzerte und Festivals (Total Music Meeting) bis hin zu interdisziplinären Workshops (Workshop Freie Musik) und Ausstellungen. Hunderte von Musikern, Komponisten und Künstlern aus aller Welt fanden sich im geteilten Berlin ein, das sich damals als Fanal westlicher künstlerischer Freiheit positionierte.“

Ein Katalog zur Ausstellung, so heißt es in München, werde erst im kommenden Jahr erscheinen. Denn bereits in der Begründung der von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Ausstellung hieß es: „Die Kooperationen mit dem Goethe-Institut und der Akademie der Künste Berlin, die viele Jahre Schauplatz des zum FMP gehörenden Workshop Freie Musik war, ermöglichen eine umfassende Einbeziehung aktueller internationaler Positionen und gewährleisten auch 2018 eine Tournee der Ausstellung an zahlreichen Orten außerhalb Deutschlands“. Nächste Station der Ausstellung wird also Berlin sein. Am 14. März eröffnet „Free Music Production / FMP: The Living Music“ an historischer Stätte – in der Akademie der Künste, Hanseatenweg.

