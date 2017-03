Chris KramerDie 28. Blues Baltica – vielen Fans ist das Festival auch unter dem Namen Bluesfest Eutin bekannt – öffnet in diesem Jahr vom 18. bis zum 21. Mai ihre Pforten auf dem Marktplatz von Eutin. Aus aller Herren Länder reisen die Musiker an, darunter Spirit Of The Blues sowie Georg Schroeter und Marc Breitfelder aus Deutschland, die US-Amerikanerin Trudy Lynn mit ihrer Band sowie das norwegische Duo Gaffoot.

Aus Finnland kommen Micke Bjorklof & Blue Strip mit deftigem Blues-Rock, die John Richardson Band setzt sich aus amerikanischen und französischen Musikern zusammen. Aus den USA haben sich außerdem Brian Keith Wallen, Shawn Holt & The Teardrops und die Steepwater Band angekündigt. Ebenfalls im Programm: Chris Kramer & Beatbox‘n'Blues, Ida Bang & The Blue Tears, die Daniel de Vita Band mit ihrem Special Guest JJ Cleanhead, die Andy Egert Blues Band sowie Slawek Wierzcholski & The Blues Nightshift. Alle Infos auf der Festival-Site im Internet.

Weiterführende Links

Blues Baltica