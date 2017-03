Unter dem Motto „Wenn die Kinder groß werden“ zeigen wir heute das neue Video des Miramode Orchestra. Es kommt uns noch wie gestern vor, da sie in unserer Reihe Jazz thing Next Generation – damals noch mit Leerzeichen zwischen Mira und Mode – das Album „Restless City“ veröffentlicht haben. In der ersten Single aus dem neuen Album „Tumbler“ featuren die Musiker die Sängerin Mara von Ferne. Und nun Vorhang auf!