„Mit diesem Live-Mitschnitt, der ohne Wissen der Musiker in der Düsseldorfer Jazz Schmiede entstand, hat sich Jeff Cascaro einen riesigen Gefallen getan, denn ‚Pure‘ – mit seiner ausufernden Spieldauer von 76 Minuten wäre es in Vinylzeiten eins der damals sehr beliebten Live-Doppelalben gewesen – ist mit Abstand das beste Album des Sängers. Nirgends kann er seine Qualitäten so ausspielen wie auf der Bühne.“ So beschreibt Rolf Thomas im aktuellen Jazz thing Magazin auf Seite 105 das neue Album von Jeff Cascaro. Wir haben passend dazu heute eine exklusive Videopremiere aus dem Auftritt. Bühne frei!

Jeff Cascaro On Tour

21.02. Kassel, Theaterstübchen

22.02. Hannover, Jazzclub

10.03. München, Nachtclub Bayerischer Hof

18.04. Cuxhaven, Jazz und Folk / Hapag Hallen

01.05. Wendelstein, Jazz & Blues Open Wendelstein

29.08. Deva/RO, Deva Jazz Festival