Various Artists Transmissions From Total Refreshment Centre (Blue Note/Universal)

Seit zehn Jahren ist das Kulturzentrum Total Refreshment Centre ein Dreh- und Angelpunkt der Londoner Jazz-, Electronic- und Danceszene. Pünktlich zum Jubiläum vermittelt der Sampler „Transmissions From Total Refreshment Centre“ einen guten Eindruck vom Geist, der in den Räumlichkeiten des ehemaligen Warenhauses in Hackney herrscht: Bands wie Matters Unkown, Resavoir aus Chicago oder Zeitgeist Freedom Energy Exchange aus Melbourne füllen die Idee eines neuen, woken Commonwealth mit vibrierendem Leben. Da steht der wattierte Dub von Jake Long neben den im Gedenken an rassistische Gewalttaten komponierten Streicherarrangements des Trompeters Byron Wallen, wechselt sich der von den Headhunters oder Shabaka Hutchings gleichermaßen beeinflusste Funk-Jazz des Soccer96-Kollektivs mit dem Conscious-Rap von Brother Portrait oder den tongaischen Lyrics des neuseeländischen Vokalisten Noah Slee ab. Diversität, zu der man auch noch prima tanzen kann!