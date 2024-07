Dani Gurgel & Deborah Gurgel DDG 19 Big Band (Berthold Records/Cargo)

Schon in ihrem Quartett sind Mutter Deborah (Piano) und Tochter Dani Gurgel (Gesang) ein eingespieltes Team, wenn es darum geht, Latin-Jazz brasilianischer Prägung ohne Bossa-nova-Klischees zu präsentieren. Das Quartett mit Big Rabello (Schlagzeug) und Sidiel Vieira (Bass) ist nun auch Kern und Kraftwerk zugleich für das gemeinsam auf den Weg gebrachte Orchester, das, der Albumtitel deutet es schon an, schlicht DDG 19 Big Band heißt. Und die Songs der Gurgels funktionieren auch im Breitwandformat: Dani nimmt sich jede Freiheit heraus, um rhythmisch auf den Punkt zu scatten und so einen steten Flow an Vokalisen anzustoßen, während Deborah am Flügel die harmonischen und melodischen Fäden in der Hand hält und neu verwebt, die die Bläser/innen zuvor in den akustischen Raum geschickt haben. Klar, die Songs sind oftmals von Samba inspiriert, brechen aber gerne mal in ungerade Metren aus und lassen auch Popmusikalisches Einzug halten in den zeitgenössischen Brazil-Jazz der Gurgels.