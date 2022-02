Tony Overwater / Atzko Kohashi Crescent (Jazz In Motion/Bertus)

Der niederländische Bassist Tony Overwater und die japanische Pianistin Atzko Kohashi haben sich für ihr Duoalbum „Crescent“ von dem gleichnamigen Coltrane-Album inspirieren lassen. Das düstere Balladenalbum entstand unmittelbar vor dem berühmten „A Love Supreme“ und Overwater und Kohashi interpretieren gleich drei der darauf enthaltenen fünf Songs. Sie stellen vor allem die Schönheit der Melodien in den Mittelpunkt, außerdem widmen sie sich den Standards „What’s New“ und „As Long As There’s Music“. Das Album wurde in einer ehemaligen Kirche im niederländischen Austerlitz aufgenommen, die wunderschöne Akustik lässt einen tief in die puristische Klangwelt von Klavier und Bass eintauchen. Gleich zwei Songs des US-Bassisten Charlie Haden – „Nightfall“ und „Our Spanish Love Song“ – ergänzen das Programm und legen Verbindungslinien bloß, die von Melancholie und innerer Ruhe geprägt sind.