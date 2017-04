Tim Allhoff Trio

Nach seinem Alleingang mit den „Lovebox Sessions“ ist der Augsburger Pianist Tim Allhoff wieder zu seinem bewährten Trio zurückgekehrt. Und wie das so ist, wenn man mal weg war: Die Beziehung zwischen Allhoff, Bassist Andreas Kurz und Schlagzeuger Bastian Jütte erscheint nun noch fester, tiefer und intensiver. Zwar gibt es die für das Trio typischen Ausflüge in Richtung Indie-Rock (Radioheads „Burn the Witch“) oder TV-Serien-Soundtrack-Verbeugungen („Hollow Talk“, die Vorspannmusik von „The Bridge“), aber es dominiert die Lust aufs Experiment. Ein Standard wie „There Will Never Be Another You“ wird auseinandergenommen und mit neuen Ersatzteilen wieder zusammengesetzt, die eigenen Stücke nehmen eigentümliche Wendungen, zerfallen langsam, werden zu Hymnen oder zu unerwarteten Fender-Rhodes-Abwurfplätzen. Diese drei Burschen gehören einfach zusammen.