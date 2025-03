Simon Spiess Helio (Unit/Membran)

Vielleicht, weil die vier Eidgenossen des Simon Spiess Helio Quartetts so hoch konzentriert wie spielerisch und sehr vertraut miteinander umgehen, sind viel Bewegung und Energie drin in der gemeinsam erarbeiteten Musik. Mal entsteht aus einer ganz zaghaften, fast ätherischen, poetischen Stimmung etwas, das nach und nach Konturen gewinnt und dynamisch immer mehr zulegt. In anderen Stücken gehen Simon Spiess (Tenor- und Sopransaxofon), Malcolm Braff (Piano), Bänz Oester (Bass) und Simon Dühsler (Schlagzeug) gleich aufs Ganze, tänzeln ausgelassen durch Blues-infizierte Nummern oder solche, die mit ihren repetitiven kreiselnden Figuren Trance erzeugen und an die westafrikanische Vergangenheit des Pianisten Malcolm Braff erinnern. Aus einer klassischen Quartett-besetzung holen die vier stilistisch weit ausholenden Schweizer in puncto Klangvielfalt das Optimum heraus.