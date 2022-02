Roberto Bindoni Winter Things (Unit/Membran)

Er lässt die Töne lange in der Schwebe und arbeitet mit Hall und Echo. Auf „Winter Things“ kreiert der italienische Gitarrist Roberto Bindoni in 14 kurzen Stücken eine magische Atmosphäre, die den Geheimnissen der dunklen Jahreszeit nachspürt. Bindoni, der unter anderem bei Lionel Loueke und Steve Cardenas studiert hat, setzt dabei auf elektronische Effekte, montiert ein Pochen und Klopfen unter seine Musik, hat aber auch folkige Fingerpicking-Songs wie „Snowing Dreams“ im Programm. Sämtliche Instrumente (neben Gitarren, Keyboards und Elektronik spielt Bindoni vereinzelt auch Bass und Schlagzeug und setzt die eigene Stimme ein) hat er in einem Studio in Verona selbst eingespielt. „Winter Things“ ist eine vorwiegend meditative Angelegenheit, die auch Alltagsgeräusche wie etwa das Knistern eines Feuers in „Burning Wood“ in die Musik mit einbezieht. So entsteht eine Klangreise, bei der man gerne mitfährt.