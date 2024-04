RGR Octopetala (Boomslang/Bandcamp)

Freie Improvisation. Was genau das bedeutet, muss in jedem Fall neu verhandelt werden. Das Kölner Trio RGR mit Saxofonistin Inga Rothammel, Pianist und Synth-Spieler Jan Lukas Roßmüller sowie Schlagzeuger Jakob Görris setzt auf Klangschollen, die auseinander- oder gegeneinanderdriften. Dabei entstehen Überlappungen, Bruchkanten, zuweilen auch Hot-Spots, die jäh zum Ausbruch kommen. Sie setzen auf ein intensives Klangerlebnis, das durchaus auch physische Schmerzen in Kauf nimmt, speziell wenn mit den Sticks auf den Becken gerieben wird. Doch selbst wenn sie damit einen temporären Fluchtimpuls freisetzen, bleibt die Faszination am Unerhörten doch stets groß genug, um diesem Naturspektakel der Klänge wei­ter beiwohnen zu wollen. Es ist erstaunlich, dass man das nach fast 65 Jahren Free Jazz noch sagen kann, aber RGR sind Extremisten, die neues Terrain erschließen. Sie überschreiten bewusst Grenzen und erweitern das Spektrum unserer Hörerfahrung, lassen sich aber selbst in bewegteren Momenten nie aus der Ruhe bringen, um am Ende doch immer wieder neue Koordinaten für das uralte Thema Schönheit zu finden.