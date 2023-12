Ray Anderson & Bobby Previte Double Trouble (Double Moon/Bertus)

Humor hatten sie immer schon. Inzwischen kommt eine Portion Weisheit alter Männer hinzu. Denn der Schlagzeuger Bobby Previte und der Posaunist Ray Anderson haben die Zwänge des Muskelspiels längst hinter sich gelassen. Sie genießen es stattdessen, auf der Basis umfassender Erfahrung miteinander zu kommunizieren. „Double Trouble“ sind Gespräche, über Instrumente transferierte Dialoge, die mal schnippisch, mal aufbrausend, dann wieder forschend, leise tastend sich den Argumenten des jeweiligen Gegenübers nähern. Prevites Schlagzeug wirkt auf der Grundlage wuchtigen Klangs in den Details transparent ziseliert, vermittelt aber auch in freien Momenten ein umarmendes Gerüst. Andersons Posaune redet und singt, flüstert und explodiert, immer aufmerksam auf die Impulse des Drumsets achtend. Stil ist egal, Freiheit ist wichtig, Gemeinsamkeit und eine Prise Ironie in kleinen Zitaten. Zwei Meister im Flow gegenseitiger Wertschätzung.