Raab / van Endert / Tortiller Hope & Gratitude (JazzSick/Membran)

Ursprünglich war das Zusammentreffen zwischen Lorenz Raab, Franck Tortiller und Philipp van Endert gedacht für ein Kirchenkonzert bei einer Coronaausgabe des Jazzfestivals in Saalfelden, an einem Ort mit erhöhter Hallintensität also, an dem sich die Beteiligung eines Schlagzeugs von selbst verbietet. Für die Beziehungsdynamik zwischen den eher fragilen Klängen des Vibrafons, den sozusagen (fast) naturbelassenen Sounds der Gitarre und dem warmen Ton von Raabs Flügelhorn und Trompete sowie zwischen den Musikern selbst erwies sich die Kirche jedoch als ein befruchtender Ort. Das Konzert konnte es nicht schon gewesen sein, die traumwandlerische Harmonie ihres Zusammenspiels verlangte nach Fortsetzung und Dokumentation: „Hope & Gratitude“ ist die Studioversion einer Feier von Harmonie, Melodie und versonnenem Gedankenaustausch. Schön, leise, verhallt und verhalten.