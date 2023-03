Peter Weniger's Point Of Departure Serious Fun (Toy Piano Records/Galileo MC)

Brett nannte man so etwas früher: Immer volle Energie, und selbst wenn nicht, dann den Anschein des Mächtigen haben. Point of Departure ist ein Kraft-Quintett unter der Leitung von Saxofonprofessor Peter Weniger, mit Gitarrist Hanno Busch, Keyboarder Florian Ross, Bassist Claus Fischer und Schlagzeuger Patrice Héral. Ihr zweites, bereits 2019 eingespieltes Album „Serious Fun“ ist Fusion aus dem Geiste der späten 1980er, klangdicht, stellenweise heftig groovend und mit dem im Titel postulierten Spaß gespielt – formal den Ahnherren des Business wie Steps Ahead durchaus ähnlich, manchmal jedoch mit noch mehr Wirbel inszeniert. Und so sehr die Musiker selbst ihre Freude am Gestalten haben, bleibt beim Hören doch wenig Raum für eigene Wege der Interpretation. „Serious Fun“ ist daher mehr „serious“ als „fun“, sehr ernst im Nachdruck des musikalischen Erzählens.