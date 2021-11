Paul Wertico / John Helliwell Project The Bari Sessions (Challenge/Bertus)

Diese Band wurde von dem amerikanischen Schlagzeuger Paul Wertico, der durch seine Zeit in der Pat Metheny Group in den 1980er-Jahren bekannt wurde, und dem ehemaligen Supertramp-Saxofonisten John Helliwell ins Leben gerufen. Die beiden Italiener Raimondo Meli Lupi an der Gitarre und Gianmarco Scaglia am Bass machen das Line-up komplett. Die musikalische Palette des internationalen Vierers reicht von Modern-Jazz-Schmankerln wie „Cowboys & Africans“, das stark von afrikanischen Rhythmen inspiriert wurde, über den elegant-lässigen „Train Bossa“ bis zu einer schwebend-leichtfüßigen Angelegenheit wie dem Opener „Circular Motion“. Dabei hat der Gitarrist auch öfter mal die Gelegenheit, in feurige Duelle mit Helliwell einzusteigen und seinen Sound in Richtung Rock zu öffnen. Für Supertramp-Fans sei gesagt, dass das leicht mysteriöse „It Seemed That Life Was So Beautiful“ aus einer Textzeile des „Logical Song“ inspiriert wurde.