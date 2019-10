The NuHussel Orchestra

38 Musiker aus 12 Nationen wirkten am zweiten Album des Hamburger NuHussel Orchestra mit. Was nach totalem Overkill klingt, ist tatsächlich eine durchdachte, tighte, großartige Bigband-Fusion-Platte. Bandleader, Drummer und Komponist Wanja C. Hasselmann beweist stets ein untrügliches Gefühl für mitpfeifbare Melodien und die richtigen Solisten, die sich um seine siebenköpfige Stammbesetzung scharen. Auf eine klassische Streicher-Ouvertüre folgt der große Knall mit Latin-Percussion, sirrender E-Gitarre und Electro-Beats. Das Riff in „Phoenix“ klingt nach selbstbewusstem Classic-Rock, „overwhelmed“ bietet großes Souldrama mit Sängerin Alana Alexander; den anschließenden Titelsong läutet gar ein Banjo ein. Hier ist kein Ton zu viel. Selbst einen fast vergessenen Rapper wie Nico Suave treibt Hasselmann zu Höchstleistungen an. So muss eine Bigband 2019 klingen.