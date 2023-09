Nils Wogram The Pristine Sound Of Root 70 (nWog/Indigo)

Der Jazz gilt per se als muffelig, nicht erst seit Frank Zappa. Und da sich nicht einmal ausgewiesene Modernisten vor dieser klischeehaften Außensicht in Deckung bringen können, drehen der Posaunist Nils Wogram und seine Band Root 70 einfach den Spieß um: Sie bezeichnen ihr aktuelles Album als „altmodisch“. Aber Wogram, der Saxofonist Hayden Chisholm, der Bassist Matt Penman und der Schlagzeuger Jochen Rueckert kaschieren so schlau ihr (un-)heimliches Faible für den Cool- oder Westcoast-Jazz der 1950er-Jahre, diese weite improvisatorische Spielwiese. Denn „The Pristine Sound Of Root 70″ klingt, als hätten sich Albert Mangelsdorff, Gerry Mulligan und Bob Brookmeyer mal eben zum Nachmittagskaffee auf Wolke sieben getroffen. Eine brillant aufgenommene Herzensangelegenheit mit grandiosen Instrumentalbeiträgen, die es erstaunlicherweise schafft, sich komplett von jedem Zeitgeist zu lösen, und die swingt, ohne dabei zu langweilen. Mal ehrlich: Wir werden ja alle älter, und da wird es schwieriger, etwas wirklich Neues zu erfinden. Warum dann nicht auf Altbewährtes und Gutes zurückgreifen? Da müffelt nix!