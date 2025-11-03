Nils Landgren Christmas With My Friends IX ACT/edel

Jedes zweite Jahr lässt Nils Landgren ein neues Weihnachtsalbum vom Stapel und begibt sich damit (natürlich in der Vorweihnachtszeit) auf große Deutschlandtour. Auf der neunten Ausgabe sind mit Jeanette Köhn, Jessica Pilnäs, Sharon Dyall und Ida Sand vier Sängerinnen mit von der Partie, und die Vielfalt ihrer Stimmen ist ein großes Plus des Albums. Der schwedische Posaunist sorgt aber auch für eine Neuerung: Für einige Choräle hat er die Posaunenabteilung des schwedischen Radiosinfonieorchesters ins Studio eingeladen. Dass es Weihnachtslieder in Hülle und Fülle gibt, mit denen er seine Platten füllen kann, daran hatte Landgren, im Gegensatz zum Publikum, nie einen Zweifel. Und so kommen wir diesmal in den Genuss von Liedern wie „Santa Will Sing The Blues“, „All The Things I Know About Christmas“ oder „It’s That Time Of The Year“. Und „Winter Wonderland“ gewinnt durch seine Intimität mit Bass, Gitarre und Klavier – und einem Posaunensolo von Landgren.