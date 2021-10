Mulo Francel Mountain Melody (GML/edel)

Was für ein Album, was für Umstände, unter denen es entstand! Natürlich hat Mulo Francel einen besonderen Bezug zu den Bergen, wuchs er doch am Fuße der Alpen auf. Aber dass diese wirklich weiten, schwingenden, magischen 13 Songs über all die Jahre hinweg nicht in irgendwelchen Studios, sondern tatsächlich auf diversen Gipfeln dieser Erde aufgenommen wurden, ist etwas ganz Besonderes. Kein Zivilisationsgeräusch, kein Handypiepsen, nur der Wind, Vögel und das Echo. Der Saxofonist und seine Freunde spielten auf den norwegischen Bergen Preikestolen und Kjerag, natürlich auf der Zugspitze, eroberten die Chinesische Mauer, schleppten auf den 3.000 Meter hohen Göttersitz Olymp ein indisches Harmonium, eine Bass-Balalaika und ein Kupferröhren-Glockenspiel hinauf, auf den Mount Catherine im Sinaigebirge kam noch Evelyn Hubers Harfe mit. Am Kraterrand von Vulcano nördlich von Sizilien klang Francels Horn inmitten von heißem Gestein und dampfenden Schwefelschwaden wie in einem Amphitheater. Fast genauso eindrucksvoll wie die Musik, die natürlich im Studio aufbereitet wurde, sind die Fotos im Booklet. Ein sinnliches Erlebnis von ganz besonderer Güte.