Michael Bates & Samuel Blaser Quintet Book Nine (samuelblaser.bandcamp.com)

Dieses Michael Bates & Samuel Blaser Quintet agiert in einem stilistisch variierenden Spektrum zwischen modernem Jazz, Free Jazz, Jazz-Rock-Fusion bis Funk und einigen bluesigen Einsprengseln. Über weite Strecken stehen in den acht Stücken des Repertoires Saxofon und Posaune im Vordergrund, im ineinandergreifenden, interaktiven oder solistischen Spiel. Quietschend, knarrend, schnarrend oder krachend umkreisen sie sich im mal dicht verflochtenen, mal lose aufeinander eingehenden Zusammenspiel. Die weitschweifigen Linien der beiden Bläser werden durchgängig eingerahmt vom teils kernig vorantreibenden, teils untermalenden Harmonie- und Rhythmusgeflecht, das die Musiker an Keyboard bzw. Klavier, Bass und Schlagzeug auffächern. Elektronisches trifft auf Akustisches, dezentere Sounds und Linien auf gewichtiges Getöse.