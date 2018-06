Die Zeiten, in denen Acid Jazz die UK-Charts eroberte, sind nun schon ein Vierteljahrhundert her. Einige der erfolgreichsten Vertreter dieser Stilrichtung, die Blechbläsern ebenso viel verdankte wie Turntables, waren Us3, Jamiroquai und Brand New Heavies. Gründungsmitglied, Drummer und Keyboarder der letzteren war Jan Kincaid, der die Gruppe 2015 für sein neues Projekt MF Robots mit Sängerin Dawn Joseph verließ. Ein ironischer Bandname, denn das gleichnamige Debütalbum hat so rein gar nichts roboterhaftes: Breakbeats, Funk-Licks und soulige Vocals dominieren. „The Night Is Calling“ mit seinen „Wanna Be Startin' Somethin'“-artigen Bläserarrangements ist ein Killertrack für den Dancefloor. Das macht Laune, auch wenn sich nach der Hälfte von 14 stets gut gelaunten Uptempo-Funk-Nummer in quasi identischem Tempo ein deutlicher Sättigungseffekt einstellt. Dennoch: Acid Jazz ain't dead!