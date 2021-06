Meike Goosmann Liebe (Wismart/NRW)

Die Berliner Sopransaxofonistin Meike Goosmann ist ein Wagnis eingegangen. „Liebe“, auf dem sie außerdem Klarinette, Bassklarinette und Sopraninoflöte spielt, ist ein Soloalbum, das in der Andreaskirche am Wannsee aufgenommen wurde. In acht Titel ist diese Meditation über die Liebe aufgeteilt. Und dass es nicht nur um die romantische Liebe geht, wird einem mit der Zeit klar. Goosmann erforscht auf ihrem Instrumentarium Emotionen und was sie mit einem machen. Dabei horcht sie in sich hinein und lässt so den Hörer an diesem Dialog mit sich selbst teilhaben. Oftmals entstehen dabei, etwa in „Hingeben“, flüssige Melodien, die sich verselbstständigen, die Richtung wechseln und wieder beim Nachklingen einzelner Töne landen. Das ist natürlich eine leise Musik, auf die man sich einlassen muss, aber die einfühlsame Vorgehensweise Goosmanns sorgt andererseits auch wieder dafür, dass einem das leichtfällt.