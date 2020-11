Marius Neset & DR Big Band Tributes (ACT/edel)

Die dänische Hauptstadt gilt bekanntlich als die Welthauptstadt des Radelns. Mehrspurige Radwege, wo es nur so wimmelt und trotzdem ziemlich diszipliniert zugeht. Auch Marius Neset hat seit Beginn seines Studiums in Kopenhagen wie fast alle anderen Bewohner der Metropole aufs Rad gesetzt. Nach 16 Jahren ist der Saxofonist und Komponist nun zurückgekehrt nach Norwegen. Der Stadt, wo seine Karriere ihren Lauf nahm, widmet er das neue Album. Es lag wohl auf der Hand, mit der DR Big Band zu arbeiten – schließlich hat der renommierte Klangkörper seinen Sitz in der dänischen Hauptstadt. Der Albumtitel „Tributes“ trifft nicht nur deshalb zu. Neset zitiert markante Einflüsse wie Beethoven, Mahler oder einen Queen-Heuler und verpackt sie in eine hymnische Praline voller Überraschungen. Mit einer kleinen Suite widmet er sich dem „Children’s Day“, thematisiert den Abschied von der Stadt mit ein wenig Melancholie im pulsierenden Groove und stürzt sich mit der Band in den hurtigen Zweiteiler „Bicycle Town“, der wie eine „second line on speed“ loslegt, zunehmend Fahrt aufnimmt und dennoch nie ins Stolpern gerät. Da möchte man am liebsten gleich mitfahren.