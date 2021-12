Magnus Mehl Upside Down And In Between (Neuklang/in-akustik)

Ein ausdrucksvoller Musiker ist er auf dem Alt- und dem Sopransaxofon, der Magnus Mehl. Und ein Mann mit Ideen. Die Idee zu seinem aktuellen Album entstand im Rahmen einer Produktion für den SWR im Sommer letzten Jahres. Für eine Rundfunkaufzeichnung stellte der gebürtige Baden-Württemberger den Kern seiner aktuellen Band mit Bassist Dietmar Fuhr sowie Schlagzeuger und Bruder Ferenc Mehl erstmals zusammen. Hinzugekommen sind Trompete, Gitarre und Klavier. Dieses Sextett zeigt in den 13 eigenen, extra für diese Aufnahmen entstandenen Kompositionen von „Upside Down And In Between“ seine ganze Raffinesse. Seine Kunst, innerhalb komponierter Teile äußerst ideenreich zu improvisieren, in kleinen Miniaturen verspielt zu agieren, ordentlich zu grooven, aber auch lyrische Melancholie zu verströmen. Oder ziemlich klassisch auch einfach mal zu swingen. Magnus Mehl und sein Ensemble bieten hier eine enorme Bandbreite des Modern Jazz. Und dieses Angebot ist durchweg entdeckenswert.