Lunar Octet Convergence (Summit)

Feine Sache. Und bekommt man so heutzutage nur noch selten zu hören. Weil es der Zeitgeist in die anachronistische Nische verbannt hat? Was die etwas in die Jahre gekommenen acht Herren des Lunar Octets anlässlich ihres Comebacks servieren, das ist allerbeste Arrangier- und Instrumentalkunst. Die Brass-Section mit Brandon Cooper (Trompete), Stephen Hiltner (Altsax, Bassklarinette) und Paul VornHagen (Saxofone) geht durch die 14 Titel wie das Messer durch die Butter, die Percussion-Armada (Jon Krosnick, Aaron Kaufman, Olman Piedra) webt einen flirrenden Rhythmusteppich aus Swing und Samba, während Sam Clarks Gitarre und Jeff Daltons E-Bass jeder Funkband gut zu Gesicht stünden. Freilich: „Convergence“ bietet nicht bloß adrenalingetränkten Stoff, sondern auch jede Menge feiner Nuancen und sogar Anklänge von Tango. Ein Album, das die Spielfreude der Protagonisten eins zu eins auf die Hörer überträgt. Eigentlich braucht es dazu gar kein Konzert.