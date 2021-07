Lex Jasper Trio & Strings Lexposure (Challenge/Bertus)

Der niederländische Pianist Lex Jasper liebt Wortspiele mit seinem eigenen Namen, Alben wie „Lexpression“ oder „Lexcursions“ finden sich in seiner Diskografie. Sein Trio mit dem Gitarristen Vincent Koning und dem Bassisten Frans van Geest ist recht jung. Gleich 15 Songs hat Jasper dafür geschrieben und man tritt ihm sicher nicht zu nahe, wenn man ihm eine konservative Klangvorstellung bescheinigt. In der Zusammenarbeit mit dem Riverside String Orchestra, arrangiert von Oliver Frederick Koelling, entsteht ein weicher, schwelgerischer Sound, der vor allem für die schönen Momente im Leben geeignet ist. Dazu passen sanftmütige Balladen wie „As The Decade Passed“, aber auch von Erinnerungen geprägte Stücke wie „Thanks Marinus“ oder „I Remember Eric Timmermans“. Bossa-Anklänge und heftiger Swing zeugen zwischendurch vom exzellenten Geschmack des Bandleaders.